MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Militello in Val di Catania hanno scoperto in contrada Fara un’officina meccanica trasformata in discarica. Dalla documentazione esibita dal rappresentante legale della società, è emerso che non c’era alcuna traccia dello smaltimento dei rifiuti che produceva, quali parti di carrozzeria, oli e liquidi di refrigeranti, solventi, residui da stuccatura di carrozzeria, rottami ferrosi.

Ispezionando il terreno attorno al capannone, i militari hanno trovato cumuli di rifiuti depositati sul suolo, composti da parti di carrozzeria, plastiche interne di auto, sportelli, radiatori, parti di motore, cruscotti, rifiuti da apparecchiature elettroniche e cumuli di pneumatici fuori uso. C’erano inoltre tracce di oli minerali provenienti da motori sversati sul terreno e sulla vegetazione e contenitori intrisi di solventi e vernici.

Sullo stesso terreno erano abbandonate da diversi anni macchine considerate a tutti gli effetti rifiuti. Trovata anche una pozza di liquido scuro e torbido, utilizzata dal gestore per riversare rifiuti liquidi derivanti dalla manutenzione delle auto, quali oli di motore, liquidi refrigeranti e altre sostanze chimiche pericolose. Sono state trovate inoltre due aree che, per le tracce presenti, erano state di recente usate per incendiare rifiuti. A conclusione dei controlli i carabinieri hanno sequestrato una parte del terreno di circa 4.500 mq e hanno denunciato il titolare dell’attività.