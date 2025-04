Nuovo parco al centro di Catania, dopo Pasqua i lavori

CATANIA – La giunta comunale di Catania ha deliberato l’avvio dei lavori per il progetto di riqualificazione dell’area compresa tra piazza Stesicoro e la stazione centrale, che ha come asse corso Sicilia. Una zona attualmente degradata che da decenni attende interventi. Con i 12 milioni di euro del Pnrr verrà trasformata una superficie di circa 35.000 mq, di cui 27 mila destinati a spazi verdi attrezzati, all’interno del vecchio quartiere di San Berillo. Saranno coinvolte piazza della Repubblica, piazza Grenoble, via Teocrito, via Maddem e parte del corso Sicilia, da via Luigi Rizzo a via Ventimiglia.

L’obiettivo principale, spiega il Comune, “è la realizzazione di un grande polmone verde con la nuova rete di percorsi ciclabili e pedonali, aree giochi con arredo urbano e ampi spazi per le camminate, nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza ma anche la riqualificazione delle aree marginali di via Monsignor Ventimiglia”. I lavori dell’impresa appaltatrice a cui l’amministrazione ha consegnato il mandato avranno inizio subito le festività pasquali, per concludersi prima della fine del 2026.

“Tra i progetti dei Piani urbani integrati – dice il sindaco Enrico Trantino – questo è forse quello che più segna una discontinuità in tutta la zona di San Berillo. Opere di riqualificazione che mettono al centro le persone. I lavori dureranno poco più di un anno e anche in questa parte della città avremo finalmente un sistema di decorosa funzionalità e sostenibilità ambientale. Ferma restando la massima attenzione che poniamo allo scioglimento del nodo del contiguo corso dei Martiri, anche alla luce del cambio della proprietà delle aree e della possibilità di riconsiderare una modifica della convenzione”.