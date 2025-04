La nonnina fa arrestare il finto maresciallo catanese

CHIARAMONTE GULFI (RAGUSA) – I carabinieri di Chiaramonte Gulfi hanno arrestato un catanese di 38 anni per concorso in truffa aggravata ai danni di una 81enne. All’anziana, contattata al telefono fisso di casa da due persone presentatesi come marescialli dei carabinieri, è stato richiesto di pagare una somma di denaro o di consegnare i suoi monili in oro, per la risoluzione di un problema giudiziario del figlio rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. L’anziana ha però allertato i carabinieri, i quali si sono appostati vicino alla casa e hanno bloccato il truffatore ‘delegato dai carabinieri’, facendosi consegnare una busta con due orologi e diversi monili in oro, per un valore di circa 16.000 euro. In corso le indagini per individuare i complici.