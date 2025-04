Benzina contaminata da gasolio nel distributore di Belpasso

BELPASSO (CATANIA) – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato a Belpasso 28.000 litri di benzina contaminata al 26% da gasolio, che avrebbe causato guasti meccanici agli automobilisti. La scoperta è arrivata dopo una segnalazione di un cittadino rimasto in panne con la macchina dopo aver fatto rifornimento di benzina. Sono così scattati i primi riscontri, prelevando un campione di benzina che è risultata infatti contaminata con un’alta percentuale di gasolio, pari al 26%, quantificabile in 7.290 litri.



Il riscontro ha escluso una contaminazione involontaria del serbatoio benzina con carburante diesel. Infatti non sono state rilevate differenze tra le giacenze fisiche e contabili nel serbatoio del gasolio che avrebbe potuto spiegare un travaso involontario ma, al contrario, è stata rilevata un’eccedenza dello stesso prodotto risultato mescolato alla benzina. Il gestore dell’impianto è stato denunciato e due serbatoi contenenti 28.152 litri di benzina contaminata e le pompe di rifornimento collegate sono stati sequestrati.