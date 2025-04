Muore schiacciato dalla porta blindata che doveva consegnare

PALERMO – Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisi, è deceduto all’ospedale Villa Sofia di Palermo in seguito alle gravissime ferite riportate ieri in un tragico incidente avvenuto a Misiliscemi, nel Trapanese. Il dipendente di una ditta di infissi di Carini è stato schiacciato dalla stessa porta blindata che stava trasportando per una consegna. Durante le operazioni di trasporto o scarico della porta qualcosa è andato storto. La pesante porta ha travolto l’operaio, schiacciandolo.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: il 35enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari. Data la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente prima all’ospedale Civico di Palermo e successivamente al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, Zito non ce l’ha fatta ed è deceduto oggi.