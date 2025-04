TAORMINA (MESSINA) – Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Taormina sulla via Pirandello, in direzione della costa. A perdere il controllo del mezzo, un Beverly Piaggio, un 47enne di Giardini Naxos. Sarebbe andato a sbattere contro uno dei muretti in pietra della strada di accesso più antica della cittadina turistica. Potrebbe avere avuto un ruolo anche il manto sdrucciolevole causato da pioggia mista a pulviscolo caduta copiosa in questi giorni.