Moto contro auto, un morto nell’Agrigentino

AGRIGENTO – Un quarantottenne, Angelo Sanfilippo, originario di Canicattì (Agrigento), ma residente a Naro, è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato trasferito, in elisoccorso, dopo un incidente stradale che ha avuto sulla strada statale 410 fra Canicattì e Naro. L’uomo era in sella a una moto che, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Fiat Punto. Le quattro persone che erano a bordo dell’utilitaria hanno riportato ferite lievi.