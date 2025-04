“Monreale? La mafia non vuole sangue in strada”

“Le mafie non sono state sconfitte, hanno cambiato pelle”. Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano da sempre in prima linea contro i clan, a margine di un incontro all’università di Salerno ha parlato della strage di Monreale, fornendo un interessante punto di vista. Il sacerdote ha spiegato che i mafiosi “non usano più la lupara perché loro non vogliono il sangue sulle strade. La strage di Monreale gli stessi mafiosi la bocciano, non la vogliono. Se potessero avere questo ragazzo nelle loro mani penso che gli farebbero male, proprio perché loro non vogliono il chiasso, vogliono solamente i soldi. Diceva Falcone ‘seguite i soldi e arriverete certamente alla verità’. Per cui se questi soldi possono arrivare senza fare stragi e senza versare sangue, innocente e non, loro vogliono questo”. Don Patriciello ha poi aggiunto che “il migliore alleato delle mafie è il silenzio. Quindi dobbiamo parlarne e, soprattutto, parlarne con i ragazzi. Loro sono i professionisti del domani”.