Misterbianco: preso il rapinatore delle farmacie

MISTERBIANCO (CATANIA) – Un doppio colpo sventato in pochi minuti a Misterbianco, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne responsabile di due rapine a mano armata ai danni di altrettante farmacie del paese. Il giovane, con il volto parzialmente travisato da uno scaldacollo e armato di coltello, ha fatto irruzione all’interno di una farmacia nel quartiere Belsito e, dopo essersi impossessato del registratore di cassa, è scappato a bordo di un ciclomotore. Il personale della farmacia ha chiamato il 112 descrivendo il malvivente che in poco tempo è stato rintracciato e bloccato a qualche centinaio di metri dall’esercizio commerciale, mentre tentava di nascondersi tra le auto incolonnate per il traffico. Fermato, è stato perquisito e ciò ha consentito all’equipaggio di recuperare sia il registratore di cassa appena rubato, che 500 euro nelle sue tasche. I carabinieri hanno ricostruito le sue mosse, accertando anche che, circa quindici minuti prima, il 21enne aveva messo a segno un altro colpo con analogo modus operandi, riuscendo a sottrarre proprio 500 euro a un’altra farmacia della zona. Acquisiti, dunque, i filmati di videosorveglianza di entrambe le attività, è stato possibile arrestarlo per entrambe le rapine e condurlo in carcere, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.