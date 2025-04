Minivan si ribalta sulla A18: un morto e 12 feriti

Incidente mortale nella notte sulla A18 Catania-Messina, tra Giarre e Fiumefreddo. Secondo quanto ricostruito, un minivan con a bordo alcune persone di nazionalità marocchina dirette a Messina per imbarcarsi sul traghetto e raggiungere Vibo Valentia si è ribaltato per cause ancora da chiarire: una donna di 70 anni è morta, 12 i feriti.

Subito dopo l’incidente, verificatosi intorno all’una, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Giarre. Lunghe code e rallentamenti sono stati registrati sino a stamattina. Alle 8 la carreggiata è stata parzialmente riaperta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale.