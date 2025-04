Minacciata dal figlio: “Dammi soldi della droga”

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 43enne per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti in via Acque Casse per la richiesta d’aiuto di un’anziana che era stata minacciata dal figlio tossicodipendente che aveva tentato di estorcerle del denaro per acquistare la droga. I poliziotti hanno trovato la donna davanti casa, sul marciapiede, in lacrime. Pochi metri più avanti il 43enne che è stato bloccato. L’anziana ha raccontato delle ormai sempre più insistenti richieste di soldi del figlio, accompagnate anche da aggressioni verbali e minacce di morte. Nel marsupio del 43enne è stato trovato un oggetto metallico, con una lama di trenta centimetri e usato per minacciare la madre. Per il 43enne sono scattati gli arresti domiciliari.