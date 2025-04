“Michela e Mbaye non si arrendono alla paura”

AVOLA (SIRACUSA) – “Non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti davanti alla violenza. Fare rete, guardarsi negli occhi, ritrovare il coraggio e la speranza: è questo l’impegno che ci siamo presi come comunità”. La sindaca di Avola Rossana Cannata ha incontrato Michela e Mbaye, le ragazzine vittime della brutale aggressione avvenuta nei giorni scorsi nella zona abituale ritrovo dei giovanissimi e ripresa da un video che ha avuto una larghissima diffusione. “Ci siamo incontrate – ha aggiunto il sindaco – per ribadire che non è possibile voltarsi dall’altra parte. Nei sorrisi forti e luminosi di Michela e Mbaye oggi abbiamo visto la voglia di non piegarsi, di non arrendersi alla paura”. All’incontro era presente anche Anna, la ragazza che è stata l’unica a intervenire durante l’aggressione. Il Comune di Avola ha promosso per mercoledì mattina alle 8.30 un corteo che partirà da piazza Allende e arriverà fino a piazza Baden Powell-viale Mattarella contro la violenza “per affermare che siamo una comunità che difende la legalità, la dignità e il rispetto di ogni persona, senza paura”.