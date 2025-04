“Mi hanno rubato l’iPhone, Apple mi torni vita digitale”

Un imprenditore tecnologico del Minnesota, Michael Mathews, 53 anni, ha denunciato il furto del proprio iPhone durante un viaggio in Arizona. Insieme al dispositivo gli sono stati tolti foto, documenti, password e ogni tipo di ricordo. Dopo il furto, Apple, secondo lui, non avrebbe fatto abbastanza per aiutarlo a recuperare i propri dati personali, causandogli una notevole mole di danni. “Così facendo, Apple aiuta gli hacker nelle loro attività criminali”, si legge nella denuncia presentata davanti alla Corte Distrettuale della California. Il telefono conteneva dati per 2 terabyte, tra cui dichiarazioni fiscali e documenti aziendali. “Ciò che è indifendibile è che Apple si aggrappi a dati che non sono di sua proprietà”, ha detto l’avvocato K. Jon Breyer che ha richiesto per il suo cliente un risarcimento da 5 milioni di dollari alla Apple.