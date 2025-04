f.t.) Sarà Messina-Foggia il playout per decidere la retrocessa in Serie D. I giallorossi sono ancora vivi grazie alla vittoria contro la Juventus Next Gen per 2-1 con reti di Tordini e Luciani. Un successo sofferto, costruito con uno splendido primo tempo, contro una avversaria che ha giocato in dieci per 80’ per l’espulsione di Gil e poi in nove nel recupero e che aveva accorciato le distanze ad inizio ripresa con Amaradio.

Il Messina, quindi, si giocherà la salvezza al playout con il Foggia che ha pareggiato a Picerno ed è stato scavalcato dalla Casertana vittoriosa in casa del Trapani, che chiude undicesimo e resta fuori da tutto. La distanza tra Messina e Foggia è di sei punti e quindi inferiore ai nove necessari per non disputare lo spareggio.

Verdetti: Avellino promosso in Serie B; Cerignola al secondo turno playoff nazionale; Monopoli al primo turno playoff nazionale; Crotone al secondo turno playoff girone; Catania, Benevento, Potenza, Picerno, Juventus NG e Giugliano al primo turno playoff girone; Foggia e Messina ai playout.

1^ TURNO PLAY-OFF GIRONE (4 maggio, gara secca)

Catania – Giugliano

Benevento – Juventus NG

Potenza – Picerno

PLAY-OUT (10 maggio a Messina, 17 maggio a Foggia)

Foggia – Messina