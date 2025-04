MAZARA DEL VALLO – La professoressa Floriana Calcagno di Campobello di Mazara (Trapani), arrestata dal Ros dei carabinieri e dallo Sco della polizia, nell’ambito dell’inchiesta sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, è stata sospesa dall’insegnamento. Il provvedimento cautelare facoltativo è stato firmato dalla dirigente dell’istituto ‘R. D’Altavilla’ di Mazara del Vallo, Graziella Lisma, dopo che i carabinieri sono andati nella scuola per una perquisizione nell’ambito dell’inchiesta sulla Calcagno. Il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Trapani, Davide Nugnes, ha convalidato l’atto divenuto così sospensione obbligatoria.

Floriana Calcagno era docente supplente con un incarico sino al 30 giugno. Nei confronti della donna l’Ufficio scolastico provinciale ha anche avviato un provvedimento disciplinare, sospeso in attesa della definizione dell’iter giudiziario. Secondo le accuse della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Calcagno avrebbe favorito la latitanza di Messina Denaro, col quale si sarebbe incontrata più volte. Già 5 giorni dopo l’arresto del superlatitante, avvenuto il 16 gennaio 2023, Calcagno si recò in procura per informare i magistrati che conosceva e aveva incontrato quell’uomo che si presentò a lei con l’identità di Francesco Salsi.