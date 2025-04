Mascalucia, sequestrata villa a mafioso stragista

CATANIA – La polizia di Catania ha sequestrato il patrimonio di Giovanni Piero Salvo, ritenuto esponente del clan Cappello, fratello del boss Salvatore Massimiliano e figlio dello storico boss Giuseppe, detti “carruzzeri”. A essere requisita è stata una villa plurifamiliare di oltre 10 vani a Mascalucia, del valore di circa 500.000 euro.

Per Giovanni Piero, cresciuto a Catania nel Villaggio Sant’Agata, diverse condanne per omicidio, rapina, estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione e porto illegale di armi. La più pesante è quella all’ergastolo per la cosiddetta strage di Catenanuova: la notte del 15 luglio 2008 due sicari armati di pistola e mitraglietta con il viso coperto dai caschi si presentarono davanti al bar di corso Vittorio Veneto e spararono una raffica di proiettili, nell’agguato morì Salvatore Prestifilippo Cirimbolo e restarono ferite altre 5 persone. A muovere accuse nei confronti di Salvo è stato l’ex cognato, il pentito Filippo Passalacqua.