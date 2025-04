In 200 mila per l’ultimo saluto a Francesco, il Papa della gente

ROMA – Un lungo applauso ha accolto l’arrivo della bara di papa Francesco in piazza San Pietro, alle 10. Secondo le stime della sala stampa della Santa Sede, “le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali circa 200 mila persone”. Oltre 160 le delegazioni ufficiali presenti. FOTO

Al posto d’onore la delegazione del paese natale del Pontefice, l’Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei. Quindi quella italiana, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi i sovrani regnanti nell’ordine alfabetico del paese di provenienza e i capi di Stato. In tanti, tra i fedeli, si sono presentati sin da ieri sera per raggiungere le prime file e i posti a sedere che sono in numero limitato.

“Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all’ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge, la Chiesa di Dio”, ha detto il cardinale decano Giovanni Battista Re nell’omelia. “È significativo che il primo viaggio di Papa Francesco sia stato quello a Lampedusa, isola simbolo del dramma dell’emigrazione con migliaia di persone annegate in mare – ha aggiunto Re – Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze e le speranze del nostro tempo della globalizzazione, e si è donato nel confortare e incoraggiare con un messaggio capace di raggiungere il cuore delle persone in modo diretto e immediato. Il suo carisma dell’accoglienza e dell’ascolto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno d’oggi, ha toccato i cuori, cercando di risvegliare le energie morali e spirituali”.