Lo ricoverano in ospedale, lui lo saccheggia

AUGUSTA (SIRACUSA) – Ricoverato nell’ospedale Muscatello di Augusta un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri per aver rubato un computer portatile e alcune carte di credito nell’ufficio di un medico. I carabinieri erano stati chiamati da alcuni dipendenti dell’ospedale che avevano notato un paziente che si aggirava per uffici e spogliatoi dove alcuni armadietti sembravano essere stati forzati e rovistati. E’ stato identificato e fermato e la refurtiva, nascosta in una botola all’esterno del reparto, è stata recuperata.