Litiga coi vicini di casa e li accoltella

PALERMO – Un 40enne e suo figlio di 18 anni sono stati feriti con un coltello da un 18enne vicino di casa nel corso di una rissa in via Danae a Palermo la notte tra domenica e lunedì. A chiamare i soccorsi è stata la moglie e madre delle vittime. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato i feriti nell’ospedale Villa Sofia: il quarantenne è ricoverato in Chirurgia e ha una prognosi di 25 giorni, il figlio in Urologia e ha una prognosi di 20 giorni. L’aggressore è indagato per lesioni. Le indagini sono condotte dalla polizia. Nonostante le perquisizioni in casa del giovane non è stato trovato il coltello utilizzato nella rissa.