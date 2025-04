Lite tra vicini: camionista uccide coppia a coltellate

VOLVERA (TORINO) – Un autotrasportatore di 34 anni, Andrea Longo, ieri sera ha ucciso a coltellate, al culmine di una lite tra vicini di casa, due giovani, Chiara Spatola, 29 anni e Simone Sorrentino, 24 anni. L’omicidio in via XXIV maggio a Volvera, è avvenuto poco prima delle 20. Le due giovani vittime avrebbero dovuto trasferirsi fra poche settimane a Rivalta, dove stavano ristrutturando un alloggio. L’assassino dopo averli colpiti a morte, pare con un coltello da sub, si è poi tolto la vita con un fendente alla gola. Secondo una prima ricostruzione, sembra che Longo abbia suonato il campanello della coppia che, dopo aver aperto la porta di casa, sarebbe stata aggredita dall’uomo. I due ragazzi, colpiti dal vicino, in un primo momento hanno tentato di fuggire, tanto che macchie di sangue sono state trovate dai carabinieri sulle scale. Sono stati poi inseguiti fino al cortile dove il camionista li avrebbe uccisi con altre coltellate. A scoprire i tre corpi senza vita i vicini di casa accorsi sul posto.