“La libertà non è scontata”

CATANIA – Manifestazioni e cortei in tutta la Sicilia per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, con appuntamenti in diverse città dell’isola (qualcuna si è astenuta dalla celebrazioni). A Catania i tanti partecipanti si sono radunati in piazza Palestro (al Fortino) per il “corteo cittadino antifascista” con Anpi Catania. Deposta la corona di alloro per ricordare il contributo dei partigiani catanesi caduti nella lotta al nazifascismo insieme a una rappresentanza dell’amministrazione del Comune e al prefetto. Successivamente corteo in direzione piazza Federico di Svevia e contemporaneamente eventi collaterali organizzati da associazioni per coinvolgere le famiglie come quelle organizzate da Gammazita sulla cultura della pace.

Un migliaio di persone, tra cui moltissimi giovani, in corteo a Palermo. Le commemorazioni del 25 aprile si sono aperte al Giardino Inglese con la deposizione di corone di alloro e di fiori alla lapide dei caduti di Cefalonia e al cippo in memoria di Pompeo Colajanni, il comandante Barbato che contribuì alla liberazione della città di Torino dai nazifascisti. I partecipanti si sono poi mossi in corteo per attraversare via Libertà e via Ruggero Settimo, con arrivo in piazza Verdi. Dinanzi alla scalinata del Teatro Massimo esibizione della Corale San Sebastiano della polizia municipale di Palermo, diretta dalla maestra Serafina Mandovalli.

A Caltanissetta il prefetto Chiara Armenia, alla presenza di autorità civili e dei vertici militari della provincia, ha deposto una corona d’alloro al monumento ai Caduti di viale Regina Margherita. La deposizione è stata preceduta dall’onore ai caduti tributato dallo schieramento del picchetto d’onore interforze a cui hanno partecipato anche la polizia e il questore Pinuccia Albertina Agnello.