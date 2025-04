‘Ci hanno battuti con l’esperienza’

“Mi fa incazzare uscire dal campo con zero punti. Ci sono mancati esperienza e cinismo”. Ai microfoni di Diretta Stadio, su Telecolor, il tecnico del Catania, Domenico Toscano (foto Catania Fc Facebook), commenta così la sconfitta interna contro l’Avellino che ha interrotto la serie positiva della sua squadra.

“L’Avellino – spiega Toscano – ha vinto con l’esperienza sfruttando al meglio le due occasioni avute e congelando la partita dopo il vantaggio. Nel secondo tempo si sarà giocato sì e no 10-12 minuti. Lì è venuta fuori tutta l’esperienza degli irpini. Le partite e i campionati in C si vincono così. Noi sotto questo aspetto dobbiamo crescere tanto e lo dobbiamo fare in fretta perché i playoff saranno tutti così. Troveremo avversarie di questo livello e con queste capacità di gestire le gare”.

Non manca il rammarico per i gol subiti, in particolare il secondo. “La prima rete avversaria – spiega Toscano – è una prodezza. Ma il secondo gol non si può prendere in quel modo”.