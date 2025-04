LAMPEDUSA – Un barcone – con a bordo 108 migranti, fra cui 15 donne e 9 minori – è stato soccorso durante la notte dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Sul molo Favarolo di Lampedusa sono sbarcati egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi e siriani partiti da Sabratha, in Libia, dopo aver pagato da 4.000 a 6.500 dollari a testa. Ieri c’erano stati due approdi con 75 migranti. Ieri sera sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle 300 dei 446 ospiti dell’hotspot. All’alba, nella struttura di prima accoglienza di contrada Imbriacola, c’erano 303 persone, 147 verranno spostati con la motonave Sansovino in tarda mattinata.