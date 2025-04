La moto scivola, muore sulla Catania-Siracusa

SIRACUSA – Incidente mortale oggi sull’autostrada Catania-Siracusa. A perdere la vita è stato il 53enne Paolo Carlentini, nato proprio a Carlentini: intorno alle 11 viaggiava a bordo della sua moto in direzione Siracusa quando, per cause da accertare, prima della galleria San Demetrio la moto è scivolata. L’impatto col selciato è stato violento e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. La polizia stradale ha chiuso un tratto di strada da Passo San Martino a Lentini, l’autostrada è stato riaperta alle 14.