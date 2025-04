“La madre voleva aiutare Stefano a fuggire”

La madre di Stefano Argentino, lo studente accusato di avere ucciso a Messina la collega universitaria Sara Campanella, voleva aiutare il figlio a fuggire. A scriverlo è il gip che ha convalidato il fermo del ragazzo. “E’ stato acquisito un biglietto – spiega – scritto dalla madre dell’indagato, nel quale la donna faceva riferimento alla necessità di allontanarsi per un po’ con la scusa di curarsi, nonostante dai successivi accertamenti non risultassero suoi particolari problemi di salute. Dietro l’allontanamento si nascondeva la volontà della donna di aiutare il figlio a non farsi trovare”.

“Argentino – scrive ancora il gip – ha agito con crudeltà e le modalità della sua condotta palesano la volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte”. Il giudice parla di premeditazione e risoluzione criminosa. Il giovane si era portato dietro il coltello per uccidere. Ad Argentino la Procura di Messina contesta anche l’aggravante di aver agito per motivi abietti e futili. Per il giudice, vista la natura violenta dell’indagato e la sua incapacità di frenare i propri istinti, c’è il rischio che possa compiere altri gesti simili.

Ai pm che lo hanno interrogato, Stefano Argentino ha detto di aver avvicinato la vittima, il giorno del delitto, per avere notizie su un’operazione a cui si era sottoposta e per capire perché non avesse riposto a un messaggio che lui le aveva mandato a gennaio. L’indagato ha aggiunto che la ragazza, come era capitato in passato, si era mostrata fredda e indifferente. Dell’aggressione non ha voluto parlare limitandosi a dire di essere fuggito perché non sapeva cosa fare.