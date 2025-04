La lite nel circolo etneo finisce a coltellate

SCORDIA (CATANIA) – Episodio di violenza a Scordia, dove un 37enne nordafricano è stato arrestato per tentato omicidio. Tutto è cominciato con la segnalazione di un uomo ferito e riverso sul marciapiede in via Duca degli Abruzzi: si trattava proprio del 37enne, che aveva tumefazioni al volto e i vestiti sporchi di sangue. Nello stesso tempo nella caserma di Scordia si è presentato un 47enne, anche lui di origini nordafricane, sanguinante e con un profondo taglio allo stomaco, verosimilmente provocato da un coltello.

E’ stato portato all’ospedale di Lentini, dove per salvargli la vita i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Poco prima però ha riconosciuto senza esitazioni il suo aggressore, fornendo così un elemento fondamentale per indirizzare le indagini; quando poi il giorno successivo si è risvegliato, il 47enne è stato nuovamente ascoltato dai carabinieri e ha raccontato che il giorno precedente si trovava all’interno di un circolo ricreativo in via Vittorio Emanuele, dove erano presenti anche altri cittadini nordafricani. Uno di loro, il 37enne, si sarebbe avvicinato provocandolo verbalmente, lo avrebbe insultato e poi colpito alla fronte con una bottiglia di vetro. Subito dopo, avrebbe estratto un coltello a serramanico dalla tasca e lo avrebbe ferito allo stomaco, per poi darsi alla fuga insieme ad altri tre uomini, presumibilmente suoi connazionali.

Le indagini hanno inoltre accertato che il 37enne era solito utilizzare due identità false per evitare i controlli delle forze dell’ordine. È inoltre risultato irregolare sul territorio italiano e destinatario, dal marzo 2018, di un ordine di espulsione. E’ stato così arrestato.