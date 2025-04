La città più soleggiata d’Italia è in Sicilia

Agrigento è prima nell’indice di soleggiamento, con 9,2 ore di sole al giorno, in media, nel periodo analizzato (2014-24), contro i 6,7 di Belluno, agli antipodi di questa classifica. I numeri sono contenuti nell’ultima edizione dell’indice del clima del Sole 24 ore, pubblicata oggi sul quotidiano sulla base di 15 parametri, validati da 3bmeteo, relativi alla media del periodo 2010-2024 nelle 107 città capoluogo di provincia.

Nelle prime tre posizioni, oltre alla città dei templi, figurano altre due città siciliane: Siracusa con 9,1 ore e Catania con 8,9. Analizzando i dati sulle precipitazioni i giorni piovosi diminuiscono e i periodi di siccità sono sempre più lunghi, ma d’estate sale l’intensità pluviometrica media del giorno piovoso (da 9 a 13 millimetri per ciascun giorno piovoso, nei 15 anni presi in esame). In pratica, piove meno ma più intensamente. I periodi di siccità più lunghi sono stati rilevati ad Agrigento, seguita da Cagliari. L’indice di calore, cioè i giorni con temperature percepite uguali o superiori a 30 gradi, vede in testa Enna con 29,7 giorni e in coda Siracusa (al 107° e ultimo posto), con 111,9 giorni.