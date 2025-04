La carica (di rabbia) dei 101: bloccati a Catania per giorni

CATANIA – La carica (di rabbia) dei 101. Ovvero i passeggeri che dopo aver prenotato un volo per Sharm el-Sheikh sono rimasti bloccati all’aeroporto di Catania a causa di un guasto all’aereo della compagnia egiziana Air Cairo. Invece di essere imbarcati sono stati costretti a rimanere per giorni in un albergo della città, in attesa di notizie incerte e confuse. “È inaccettabile – afferma il Codacons – che centinaia di persone siano trattate con così poca trasparenza. Non solo il viaggio è saltato, ma ai passeggeri è stato negato un adeguato supporto informativo, lasciandoli in balia di promesse non mantenute”. Grande la frustrazione dei viaggiatori, che anche oggi sono andati in aeroporto sperando di partire all’alba, ma si sono visti fermare dall’assenza di autorizzazione per il nuovo aeromobile.