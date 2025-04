Insegue l’ex e la tampona con l’auto: arrestato

MASCALUCIA (CATANIA) – Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri di Mascalucia per percosse e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna quarantenne. L’uomo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e al divieto di avvicinamento, è anche accusato di avere violato le restrizioni imposte.

Il 38enne ha raggiunto Misterbianco in auto, dirigendosi nella zona dove lavora l’ex compagna. Dopo aver aspettato che la donna salisse sulla sua macchina per fare rientro a casa, si è avvicinato, rivolgendole una richiesta pretestuosa di soldi attraverso il finestrino. A quel punto, la donna ha tentato di chiudere il finestrino, ma l’ex l’ha afferrata per un braccio. La 40enne, riuscita a divincolarsi dalla presa, è comunque riuscita a mettere in moto e ad allontanarsi in direzione di Mascalucia. Lui però l’ha speronata più volte.

A quel punto la donna ha chiesto soccorso chiamando il 112 e i militari hanno predisposto un posto di blocco sulla strada percorsa dai due e hanno bloccato il 38enne, per il quale, oltre all’arresto è stato ripristinato il divieto di avvicinamento alla donna.