Incendio nella raffineria, ustionati due operai

SIRACUSA – Due operai di 39 e 61 anni sono rimasti feriti in un incendio scoppiato ieri sera alla raffineria Sonatrach di Augusta, nel polo industriale di Siracusa. Erano impegnati nelle operazioni di riavvio di un forno degli impianti, dal quale sarebbe uscito gas butano. L’incendio è stato controllato dalle squadre interne della raffineria e quindi spento dopo tre ore grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco. I due operai, che sono stati investiti dalle fiamme e hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 35% del corpo, sono stati portati prima all’ospedale Muscatello di Augusta e poi al centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania. “Le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate, l’incendio è stato domato dalle squadre interne e non c’è stato alcun rischio per l’ambiente e per la popolazione”, fa sapere la Sonatrach. Ciò nonostante la Procura di Siracusa ha sequestrato l’impianto Butamer.