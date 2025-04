Donna muore nell’incendio della sua villetta

PALERMO – Una donna di 80 anni, Vita Nurrita, è morta a Palermo nell’incendio divampato nella sua villetta nella zona di viale Regione Siciliana, non distante dal centro commerciale Leroy Merlin. La vittima era in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50. Le due sono state portate all’ospedale Policlinico perché sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato dal rogo, divampato, sembra, per cause accidentali. In casa sarebbero stati trovati molti oggetti accumulati, materiale che ha alimentato le fiamme.