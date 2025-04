MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato un 19enne per lesioni, resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. I militari, durante controlli in piazza Duca D’Aosta, hanno notato una moto senza targa e coperto di fango che, imboccata contromano via Acqua Nuova, ha poi raggiunto la piazza.

Ovviamente la pattuglia ha deciso di fermare il conducente. Nonostante i tentativi dei carabinieri di procedere con calma all’identificazione e alla contestazione delle violazioni al codice della strada, il giovane ha iniziato a pronunciare frasi offensive e minacciose, poi ha cominciato a spintonare opponendo resistenza.

Il ragazzo è stato bloccato anche grazie all’aiuto di un agente della polizia municipale fuori servizio che, cadendo a terra dopo essere stato colpito, ha riportato un trauma cranico e una possibile torsione cervicale. Anche i carabinieri intervenuti hanno riportato alcune lesioni refertate nell’ospedale San Marco con una prognosi di cinque giorni. Il 19enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.