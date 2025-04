In auto con mazza da baseball e tirapugni

RANDAZZO (CATANIA) – Controlli straordinari dei carabinieri di Randazzo con posti di blocco lungo tutto l’area etnea, da Piedimonte a Randazzo, da Maletto a Bronte. Un 23enne di Bronte, residente a Randazzo, è stato trovato in possesso di due tirapugni in metallo, nascosti sotto il tappetino del sedile anteriore dell’auto su cui viaggiava.

In via dei Caduti a Bronte, invece, nell’auto di un 22enne proveniente da Petralia Soprana sono stati trovati una mazza da baseball nascosta accanto alla ruota di scorta e un tirapugni artigianale, realizzato unendo quattro grossi bulloni a una piastra d’acciaio, del peso di quasi mezzo chilo, custodito nel vano portaoggetti del cruscotto.

A Piedimonte Etneo, infine, i carabinieri, con il supporto dei colleghi del Nas di Catania, hanno effettuato un’ispezione in un negozio dedito alla vendita di cannabis light. Dentro alcune celle frigorifere, poste in un’area di deposito, sono stati trovati oltre 3 chili di infiorescenze di cannabis confezionate in buste sigillate, prive di etichette e documentazione sulla tracciabilità o riconducibili all’attività commerciale. Il titolare 36enne è stato denunciato.