Il papa nella bara con un rosario in mano

CITTÀ DEL VATICANO – E’ durato circa un’ora ieri sera il rito della constatazione della morte di papa Francesco nella cappella Santa Marta. Oltre alla lettura del certificato di morte e all’atto convalidato dal cardinale Kevin Farrell, camerlengo, si sono svolte le preghiere previste dall’Ordo funerario. Il papa è stato deposto nella bara con un rosario tra le mani. Come atteso, è vestito con la casula rossa, il pallio e in testa la mitra bianca. Da quel momento in poi la cappella che si trova al piano terra della Domus è stata aperta ai collaboratori del pontefice che vogliono sostare in preghiera davanti alla salma.

La tomba è stata pagata da un benefattore anonimo. Lo ha indicato lo stesso Francesco nel testamento, datato giugno 2022 e diffuso ieri. “Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto a dare opportune istruzioni a monsignor Rolandas Makrickas, commissario straordinario del Capitolo Liberiano”, si legge nel testamento.