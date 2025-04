‘Ice man’ stroncato da una polmonite

È morto all’età di 65 anni l’attore americano Val Kilmer. Il decesso è avvenuto a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite, ha spiegato la figlia Mercedes Kilmer. All’attore era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014, da cui era riuscito a guarire. Tra le sue tante interpretazioni si ricordano quella Jim Morrison in ‘The Doors’ del 1991 di Oliver Stone, quella di Ice man in ‘Top Gun’ del 1986 di Tony Scott e quella di Bruce Wayne in ‘Batman forever’ del 1995 di Joel Schumacher.