“Uscivo dal tirocinio di medicina, ho visto una ragazza a terra e ho pensato a un incidente stradale. Poi ho notato il sangue e con altri ragazzi ho provato come potevo ad aiutare Sara”. Riccardo Quattrocchi racconta ai microfoni di Antenna Sicilia e Telecolor il tentativo disperato di salvare Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa ieri a Messina in viale Gazzi. “Abbiamo usato una maglietta per tamponare la ferita, ma perdeva molto sangue e non siamo riusciti a fare di più”.