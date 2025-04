“Ho accoltellato Nicolas per difendermi”

SIRACUSA – Avrebbe dichiarato di essersi difeso da un’aggressione e aver scagliato colpi alla cieca con il coltello Francesco Milici, 22 anni, che si è presentato stamattina davanti al gip del Tribunale di Siracusa per l’udienza di convalida del fermo per l’omicidio di Nicolas Lucifora, che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo settembre, accoltellato nella notte tra il 19 e il 20 aprile scorso a Francofonte. Intanto la Procura di Siracusa ha conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia avrà luogo martedì 29 aprile alle 9.30 al Policlinico di Catania. Gli avvocati Vanessa Impeduglia e Massimiliano Lo Presti, difensori di Milici, hanno nominato Maria Francesca Berlich come consulente di parte.