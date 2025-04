Gravi carenze nel bar catanese sul mare

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri del Nas hanno trovato gravi irregolarità in un bar vicino al molo di Torre Archirafi, frazione di Riposto. Il proprietario 48enne dovrà rispondere per le violazioni igienico-sanitarie e della normativa sul lavoro. È stata infatti accertata l’omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi, uno strumento obbligatorio per prevenire infortuni, ma i militari hanno anche rilevato il mancato aggiornamento delle schede relative all’autocontrollo alimentare (Haccp). E’ stata inoltre riscontrata la presenza di 5 lavoratori non regolarmente assunti su un totale di 8 impiegati. Il proprietario è stato denunciato.