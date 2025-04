Gioco di prestigio: le ruba la fede nuziale

AUGUSTA (SIRACUSA) – La polizia di Augusta ha scovato una truffatrice già nota che aveva sottratto la fede nuziale a una donna davanti una farmacia. La 47enne ha finto di aver subito il furto del proprio anello, lamentandosi perché non poteva festeggiare le proprie nozze d’argento; pertanto ha chiesto all’altra di poter provare la sua fede, in quanto simile alla sua. Con un’abile mossa le ha poi restituito un anello di bigiotteria.. Dello scambio la signora si è accorta solo alcuni giorni dopo raccontando l’episodio a una sua amica la quale, memore di un analogo episodio a lei capitato, l’ha messa in guarda. Nonostante fossero passati alcuni giorni dal furto la polizia ha identificato la ladra.