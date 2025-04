A Catania il ‘nuovo’ boschetto della Plaia

CATANIA – Il boschetto della Plaia è stato riconsegnato ai catanesi a conclusione dei lavori di riqualificazione di tutta l’area, circa 28 ettari, promossi dal Comune di Catania. Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore all’ambiente Massimo Pesce hanno mostrato gli interventi di miglioramento del più grande polmone verde della città, finalizzati a migliorare l’ospitalità dei visitatori. Le principali attività hanno riguardato il decespugliamento dei viali ciclo pedonali, la creazione di aree picnic accessibili a persone con disabilità con tavoli e sedute, l’installazione di giochi inclusivi e panchine in legno, la riattivazione delle fontanelle, l’apposizione di cestini per la raccolta differenziata e rastrelliere per bici, la realizzazione di cartelli segnaletici, il ripristino dei giochi d’acqua nel laghetto artificiale che ospita una fauna composta da tartarughe, carpe e altri pesci. GUARDA LE FOTO