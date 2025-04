GIARRE (CATANIA) – Un 37enne e una 35enne di Mascali sono stati arrestati dai carabinieri a Giarre per il furto di parti del ponteggio di un cantiere edile, che avevano già caricato su un un’auto. E’ stato grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio che i due sono stati beccati. Il militare, che in quel momento non era in servizio, era in via Tagliaborse e si è accorto che una macchina era parcheggiata davanti all’ingresso della rampa d’accesso di alcuni edifici in costruzione. Non trattandosi di un mezzo da cantiere, il militare si è insospettito e ha notato il 37enne mentre, aiutato da una complice, prelevava dal cantiere un ponteggio e lo caricava in auto. La coppia di ladri è stata poi bloccata da una pattuglia chiamata a supporto mentre si allontanava in auto. Il 37enne, che era alla guida, non aveva mai conseguito la patente e l’auto era stata sottoposta a sequestro per una precedente violazione alle norme del Codice della Strada. Per entrambi gli arrestati è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Mascali.