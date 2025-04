GELA (CALTANISSETTA) – Un 27enne è stato arrestato da carabinieri di Gela: è accusato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta la notte del 28 luglio del 2024 vicino a un’aera di servizio, in cui è stato ferito alle gambe un 33enne. Sul posto era stata trovata una pistola calibro 22 con matricola abrasa utilizzata per ‘gambizzare’ il giovane. Il movente sarebbe da collegare a una rissa avvenuta poco prima in una discoteca.