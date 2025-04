MESSINA – I vigili del fuoco di Messina sono intervenuti intorno alle 10 di stamattina per un incendio di un furgone all’interno della galleria Telegrafo sulla A20 Palermo-Messina, in direzione Messina. Alla prima squadra è stata inviata a supporto anche una autobotte di rincalzo. Il tratto di autostrada è stato chiuso per circa un’ora e poi riaperto. Sul posto Polstrada e personale Cas.