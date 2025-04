Fugge con soldi e regali il giorno prima delle nozze

PALERMO – Lei psichiatra, lui ceramista e ex paziente della donna perché in passato aveva sofferto di momenti di depressione. Sabato, a Palermo, i due, entrambi 55enni, avrebbero dovuto suggellare la loro unione, ma l’uomo, a 24 ore dal matrimonio, ha deciso di fare le valigie. E non con l’intenzione di partire per la luna di miele, ma di scappare con le buste contenenti i soldi e i regali di amici e parenti per la coppia. La notizia che ricorda il film “Se scappi ti sposo” con Julia Roberts e Richard Gere, è raccontata oggi dal Giornale di Sicilia. Un piano ben congegnato, probabilmente figlio della paura di sposarsi e del succulento bottino che l’uomo ha tentato di portarsi dietro.

La donna, preoccupata, ha denunciato la scomparsa alle autorità. La polizia ha poi rintracciato l’uomo a Balestrate (Palermo): stava dormendo in auto ed era sotto l’effetto di un ansiolitico. Dopo essere stato portato in ospedale per controlli, è stato riaccompagnato a casa. Con lui sono stati recuperati anche i regali di nozze. I primi segnali di crisi tra i due futuri sposi erano emersi giovedì. Infatti, la coppia aveva discusso sul proprio passato e sulla lista degli invitati. Tuttavia, la psichiatra non si aspettava la fuga del compagno. Venerdì, l’uomo, dopo essere apparso turbato, era uscito dalla casa in cui abitava insieme alla donna per andare a cena dalla madre. E non era più tornato. La donna aveva provato a mettersi in contatto con lui. Solo dopo un po’ di tempo, le erano arrivati strani messaggi: “Non avrei mai dovuto esserci in questo mondo”, “Me ne vado”, “Mi dispiace, ti amo ma ti faccio del male. Non posso vivere più”. Poi la denuncia della scomparsa e, alla fine, il ritrovamento dell’uomo.