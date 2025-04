Forzano garage: “Solo per ripararci durante la notte”

CATANIA – Sono stati sorpresi dalla polizia di Catania mentre stavano rovistando in un garage che avevano appena forzato. Due pregiudicati di 20 e 25 anni sono stati arrestati durante controlli nel centro storico, tra via Vittorio Emanuele e via Garibaldi. Per giustificare la loro presenza, i due hanno tentato di spiegare di trovarsi nel garage solo per trovare un riparo per la notte, perché senza fissa dimora. La loro versione, però, non ha convinto i poliziotti che hanno notato come per terra vi fossero delle buste con diversi generi alimentari e materiale di vario tipo, palesemente maneggiati, come ha confermato anche il proprietario del garage.

Dagli accertamenti è emerso che il 25enne era sorvegliato speciale, con la prescrizione di non poter uscire da casa in orario notturno. Pertanto, è stato arrestato anche per la violazione degli obblighi ed è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Per il 20enne è scattato invece l’obbligo di presentazione alla polizia.