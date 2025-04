Espositori e fioriere in strada senza autorizzazione

CATANIA – La polizia di Catania durante controlli nei quartieri di Borgo e Ognina hanno passato in rassegna otto esercizi commerciali, in due dei quali, un bar in via Padova e un vivaio in via Oliveto Scammacca, hanno accertato l’occupazione abusiva di un marciapiede e di una parte della strada. I due titolari avevano posizionato fioriere ed espositori senza autorizzazione, impedendo il parcheggio delle auto e ostacolando l’attraversamento dei pedoni.

Inoltre, i poliziotti hanno raccolto le segnalazioni di diversi residenti del quartiere Sanzio per il caos connesso alla presenza di automobilisti e motociclisti indisciplinati. Durante il controllo, hanno trovato diverse auto parcheggiate in sosta vietata: 20 le multe effettuate, oltre che per sosta vietata, anche per guida senza patente, omessa revisione periodica e guida senza casco.

I controlli sono stati estesi anche in via Vincenzo Giuffrida per prevenire il fenomeno molesto dei lavavetri e nella zona di viale Ruggero di Lauria dove negli stalli per il parcheggio libero i poliziotti hanno beccato un parcheggiatore abusivo di 27anni. Il giovane catanese, risultato recidivo e destinatario del Dacur, in quanto già sorpreso a chiedere soldi agli automobilisti per parcheggiare negli spazi pubblici gratuiti, è stato denunciato.