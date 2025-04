Finanziamenti con false buste paga: così truffavano le Poste

PALERMO – Un’indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia occidentale della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, ha portato alla scoperta di un’organizzazione che gestiva la concessione di finanziamenti illeciti da parte di Poste Italiane Spa offrendo anche la possibilità di aggirare il blocco dei clienti in ‘black list’ dovuta all’iscrizione presso la Centrale Rischi. La polizia ha eseguito un’ordinanza del gip di Termini Imerese di applicazione di misure cautelare personali nei confronti di cinque persone, tra cui un dipendente di Poste Italiane, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di banche e società finanziarie.

In particolare, grazie a documentazione bancaria e buste paga false, ai richiedenti – per lo più persone in situazioni di difficoltà economica – veniva falsamente attestata l’esistenza di un rapporto di lavoro, così da poter avviare pratiche di finanziamento presso Poste Italiane Spa. Le indagini erano state avviate a seguito di un esposto presentato dai responsabili dell’Ufficio siciliano Fraud Management di Poste Italiane nel quale venivano riportate una serie di anomalie nelle pratiche di finanziamenti presso gli uffici postali di Casteldaccia, Bagheria e Palermo.

Sulla base dei primi accertamenti della polizia postale, effettuati sulle richieste di finanziamento ‘sospette’, la Procura di Termini Imerese ha disposto intercettazioni e perquisizioni che hanno consentito di ottenere importanti riscontri, tra cui il rinvenimento, all’interno del computer di documenti contraffatti riguardanti le buste paga falsificate e copia delle pratiche illecite. In totale sono stati accertati più di quaranta episodi relativi a richieste di finanziamento illegittime.

Tre degli indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, mentre per il presunto capo dell’organizzazione sono stati disposti gli arresti domiciliari e il divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale e imprenditoriale nel settore creditizio e finanziario per un anno, essendo un promotore finanziario. Tra gli indagati un dipendente di Poste Italiane per il quale il gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale alle dipendenze di Poste Italiane per 12 mesi.