Filmava colleghe di nascosto, chiesto processo

PALERMO – E’ accusato di avere lasciato un cellulare con la telecamera accesa nello spogliatoio dell’Asp di Palermo, in via La Loggia, per riprendere le colleghe che si cambiavano durante l’inizio e la fine del turno di lavoro. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di un operatore sanitario palermitano di 50 anni. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono scattate dalle denunce delle donne riprese dal cellulare. Il collega aveva piazzato l’apparecchio nella tasca di un camice appeso. L’udienza preliminare si terrà il prossimo a giugno. Una delle donne si è accorta delle riprese, ha bloccato la registrazione, visionato le immagini registrandole a sua volta con il telefonino. Un gesto che ha consentito di iniziare le indagini.