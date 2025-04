Ex Province, via allo spoglio DIRETTA TV

In corso le operazioni di spoglio per le elezioni dei rappresentanti dei liberi consorzi comunali nei 9 seggi costituiti in Sicilia. L’affluenza alle urne, nella città metropolitana di Palermo, aggiornata alle 22 di ieri sera, ora di chiusura delle urne, è stata di 1.011 votanti su 1.113 elettori, ossia il 90,83%. A Caltanissetta sono state sospese le operazioni di scrutinio a causa della presenza di una scheda elettorale in più: si tratta di 27 schede anziché 26. Inoltre sarebbero emerse discrasie tra la fascia di voto di alcuni consiglieri e la scheda assegnata. In corsa per la carica di presidente ci sono i sindaci di Caltanissetta, Niscemi e Gela, Walter Tesauro, Massimiliano Conti e Terenziano Di Stefano.

I RISULTATI. Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, è stato eletto presidente del Libero consorzio provinciale di Trapani. L’ha spuntata su Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, con 997 voti ponderati in più. Lentini era sostenuto dall’intero centro destra mentre Quinci ha scelto un progetto civico, sostenuto anche Pd, M5S, Italia Viva, Psi, il movimento “Contro Corrente” e il movimento civico mazarese “Partecipazione Politica”.

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari, è il nuovo presidente della ex Provincia di Ragusa oggi Libero Consorzio comunale di Ragusa. La Schembari, candidata del centrodestra, ha preso il 47% dei voti nelle elezioni di secondo livello, seguita dal sindaco di Acate Gianfranco Fidone, che ha preso il 27% dei voti. Terzo il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, col 25%, candidato del centrosinistra. Hanno votato 214 dei 216 aventi diritto al voto.