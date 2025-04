Ex Province, presidenti in equilibrio

Lettura del voto delle provinciali al momento parziale, perché nessuno, tra liberi consorzi e città metropolitane chiamate alle urne ha ultimato lo spoglio. Fino ad ora, infatti, è stato completato solo lo scrutinio per scegliere i presidenti dei liberi consorzi. A conti fatti finisce 3 a 2 o 4-2 in base alla prospettiva: il centrodestra vince a Ragusa con l’elezione di Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, sostenuta da tutta la coalizione, ad esclusione della Dc, e a Siracusa con Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla e dirigente di Azione sostenuto sostenuto dall’Mpa, dalla Dc, dalla Lega e dal deputato regionale Carlo Auteri, fuoriuscito da Fratelli d’Italia. Forza Italia e meloniani avevano invitato all’astensione.

A Caltanissetta, dove si è partiti in ritardo perché al seggio è stata trovata una scheda in più rispetto ai votanti, alla fine ha vinto Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, sostenuto da Forza Italia. Il centrodestra aveva puntato sul sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, i progressisti sul sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Il centrosinistra vince inaspettatamente a Enna con Piero Capizzi, sindaco di Calascibetta, che avrebbe ottenuto voti trasversali da autonomisti e Forza Italia, e a Trapani con Salvatore Quinci, sindaco di Mazara, sostenuto da un progetto civico con Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva e Contro Corrente di La Vardera.

Più complicata la situazione di Agrigento, dove in realtà non ci sarebbero né vincitori né vinti, visto che il nuovo presidente Giuseppe Pendolino era appoggiato da Forza Italia, dagli autonomisti di Grande Sicilia, ma anche da pezzi del campo progressista. Adesso i veri equilibri di coalizione si peseranno nei nuovi consigli provinciali, compresi quelli delle tre città metropolitane che, per legge, avranno come presidenti i sindaci di Palermo, Catania e Messina, rispettivamente Roberto Lagalla, Enrico Trantino e Federico Basile.